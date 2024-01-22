السعودية | جامعة الأمير محمد بن فهد تحتفي بتخريج ٤٥٠ طالباً من طلابها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، تحتفي جامعة الأمير محمد بن فهد بعد غدٍ، بتخريج الدفعة 2022 – 2023 من طلابها البالغ عددهم 450 طالباً في مختلف التخصصات، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الخبر.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري، أن الجامعة حققت منذ تأسيسها نجاحاً ملحوظاً على مستوى التوظيف في سوق العمل المحلي والعالمي، حيث بلغ عدد الخريجين ٦٨١٢ منذ الدفعة الأولى توظف منهم ٥٨٨٩ بنسبة ٨٦٪ من أجمالي الخريجين من بينهم ۸٩ خريج تقلدوا مناصب قيادية متميزة بعد تخرجهم سواء في الجهات الحكومية أو الشركات الكبرى أو قاموا بتأسيس شركات ومؤسسات خاصة بهم، إضافة إلى من عملوا في الشركات .

وأشار إلى أن مكتب الخريجين بالجامعة يتابع بقية الخريجين لتقديم خدمات التوجيه المهني والبحث عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم من خلال شبكة واسعة من الشراكات المهنية التي ترتبط بالجامعة مع سوق العمل المحلي والعالمي، منوهاً برعاية سمو رئيس مجلس أمناء الجامعة ومشاركته الخريجين فرحتهم بهذه المناسبة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء لفعاليات الجامعة مما أكسبها سمعة محلية وعالمية على حد سواء. مهنئاً الخريجين وأولياء أمورهم متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.