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السعودية | ‏”المساحة الجيولوجية” تعتمد وجهة جيولوجية سياحية جديدة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

‏أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق اباالخيل بأن الهيئة وثقت وجهة جيولوجية سياحية جديدة بحرة خيبر البركانية شمال شرق المدينة المنورة .

وقال بأن فريق جيولوجي متخصص من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وثق أطول كهف في السعودية من البازلت يمتد حوالي طوله خمسة كيلو مترات وسيتم ترشيحه ليكون معلماً سياحياً بعد اكتمال الدراسات الفنية له وتم إطلاق اسم أبو الوعول عليه نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول.

وأضاف بأن هذا الكهف يعتبر ثروة سياحية تغذي مشاريع الحدائق الجيولوجية التي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية بالهيئة إضافة إلى ذلك أنه سيساهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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