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مذكرة تفاهم بين "الصقور السعودي" وهيئة السياحة.. اعرف أهدافها

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن نادي الصقور السعودي والهيئة للسياحة، عن توقيعهما مذكرة تفاهم.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش (ملتقى السياحة السعودي) بنسخته الثانية؛ بهدف تطوير تجارب السياح والترويج لفعاليات الصقارة.

جذب الزوار والسياح إلى السعودية

ويسعى نادي الصقور السعودي إلى إقامة فعاليات عدة لجذب الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، وتطوير تجارب السياح والترويج للفعاليات بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة.
كما تهدف الهيئة إلى تحقيق التعاون والتكامل بين الجهتين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسياحة، ودعم الأنشطة والفعاليات السياحية؛ التي يقيمها نادي الصقور السعودي وتسويقها، والترويج لها.


جانب من توقيع الرئيس التنفيذي لـ#نادي_الصقور_السعودي أ. طلال الشميسي، والرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية في الهيئة السعودية للسياحة أ. عبدالله الحقباني لمذكرة التفاهم pic.twitter.com/uGUHzCOaIR— نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub)

فعاليات الصقور في السعودية

وستعمل الهيئة تحت شعار (روح السعودية)، على الترويج لفعاليات الصقور التي يقيمها النادي، داخل المملكة وخارجها، سواء إلكترونيًا أو عبر شركاء الهيئة، واقتراح مبادرات تدعم تحسين تجربة الزائر، وتشغيل تجارب وباقات مميزة للسياح.

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تطويراً لتجارب السياح وترويجاً لفعاليات الصقارة؛#نادي_الصقور_السعوديوالهيئة السعودية للسياحة @SaudiTourism يوقّعان مذكرة تفاهم على هامش #ملتقى_السياحة_السعودي بنسخته الثانية pic.twitter.com/4S09LCBixR— نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub)

جاء بحضور الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، والرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية في الهيئة السعودية للسياحة عبدالله بن إبراهيم الحقباني.
كما جاء بحضور مسؤولين وإعلاميين وخبراء في القطاع السياحي، وذلك في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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