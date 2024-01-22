مذكرة تفاهم بين "الصقور السعودي" وهيئة السياحة.. اعرف أهدافها

📸 جانب من توقيع الرئيس التنفيذي لـ #نادي_الصقور_السعودي أ. طلال الشميسي، والرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية في الهيئة السعودية للسياحة أ. عبدالله الحقباني لمذكرة التفاهم pic.twitter.com/uGUHzCOaIR

جانب من توقيع الرئيس التنفيذي لـ#نادي_الصقور_السعودي أ. طلال الشميسي، والرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية في الهيئة السعودية للسياحة أ. عبدالله الحقباني لمذكرة التفاهم pic.twitter.com/uGUHzCOaIR— نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub)

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع