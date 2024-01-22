شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين "الصقور السعودي" وهيئة السياحة.. اعرف أهدافها والان نبدء بالتفاصيل
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش (ملتقى السياحة السعودي) بنسخته الثانية؛ بهدف تطوير تجارب السياح والترويج لفعاليات الصقارة.
جذب الزوار والسياح إلى السعوديةويسعى نادي الصقور السعودي إلى إقامة فعاليات عدة لجذب الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، وتطوير تجارب السياح والترويج للفعاليات بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة.
كما تهدف الهيئة إلى تحقيق التعاون والتكامل بين الجهتين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسياحة، ودعم الأنشطة والفعاليات السياحية؛ التي يقيمها نادي الصقور السعودي وتسويقها، والترويج لها.
جانب من توقيع الرئيس التنفيذي لـ#نادي_الصقور_السعودي أ. طلال الشميسي، والرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية في الهيئة السعودية للسياحة أ. عبدالله الحقباني لمذكرة التفاهم pic.twitter.com/uGUHzCOaIR— نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub)
📸— نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) January 22, 2024
جانب من توقيع الرئيس التنفيذي لـ #نادي_الصقور_السعودي أ. طلال الشميسي، والرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية في الهيئة السعودية للسياحة أ. عبدالله الحقباني لمذكرة التفاهم pic.twitter.com/uGUHzCOaIR
فعاليات الصقور في السعوديةوستعمل الهيئة تحت شعار (روح السعودية)، على الترويج لفعاليات الصقور التي يقيمها النادي، داخل المملكة وخارجها، سواء إلكترونيًا أو عبر شركاء الهيئة، واقتراح مبادرات تدعم تحسين تجربة الزائر، وتشغيل تجارب وباقات مميزة للسياح.
جاء بحضور الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، والرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنفيذية في الهيئة السعودية للسياحة عبدالله بن إبراهيم الحقباني.
خبر |
تطويراً لتجارب السياح وترويجاً لفعاليات الصقارة؛#نادي_الصقور_السعوديوالهيئة السعودية للسياحة @SaudiTourism يوقّعان مذكرة تفاهم على هامش #ملتقى_السياحة_السعودي بنسخته الثانية pic.twitter.com/4S09LCBixR— نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub)
خبر |📝— نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) January 22, 2024
تطويراً لتجارب السياح وترويجاً لفعاليات الصقارة؛ #نادي_الصقور_السعودي 𓅃 والهيئة السعودية للسياحة @SaudiTourism يوقّعان مذكرة تفاهم على هامش #ملتقى_السياحة_السعودي بنسخته الثانية pic.twitter.com/4S09LCBixR
كما جاء بحضور مسؤولين وإعلاميين وخبراء في القطاع السياحي، وذلك في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.