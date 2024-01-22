شكرا لقرائتكم خبر برنامج جدة التاريخية راع ذهبي لملتقى السياحة السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي مشاركة البرنامج في الملتقى الذي من المتوقع أن يستقطب 400 جهة مختصة بالمجال السياحي، في إطار جهود البرنامج للتعريف بجدة التاريخية وتراثها المعماري والثقافي العريق، وتقديمها بصفتها وجهة سياحية متميزة.
وسيسجل البرنامج حضوره للمرة الثانية في الملتقى بنسخته الحالية، وسيشارك في المنتدى الرئيس، حيث سيتم تسليط الضوء على استراتيجية البرنامج لتنمية المجتمع المحلي، وتلبية احتياجات وتطلعات السكان، من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المنطقة، مما يسهم في تقديم المنطقة كونها وجهة جاذبة ومستدامة للعيش والاستثمار.
ويهدف ملتقى السياحة السعودي في نسخته
الثانية إلى الترويج للسياحة في المملكة، وإتاحة الفرصة للجهات الحكومية والقطاع الخاص المختصين بعرض الوجهات والخدمات السياحية في المملكة، من الالتقاء والتفاعل وعقد الاتفاقات في مكان واحد، تحقيقا لأهداف رؤية 2030 بتعزيز القطاع الخاص السعودي، لإيجاد مجتمع حيوي وإنشاء اقتصاد مزدهر عبر التنويع والاستثمار بطرق تضع المملكة على خريطة التجارة والمنافسة العالمية، والسياحة في صميم تحقيق هذه الرؤية.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج جدة التاريخية راع ذهبي لملتقى السياحة السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.