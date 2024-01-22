شكرا لقرائتكم خبر برنامج جدة التاريخية راع ذهبي لملتقى السياحة السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك برنامج جدة التاريخية بصفته راعيا ذهبيا لملتقى السياحة السعودي الثاني 2024 في مركز الرياض الدولي للمعارض في الرياض، خلال المدة من 22 - 24 يناير الحالي.

وتأتي مشاركة البرنامج في الملتقى الذي من المتوقع أن يستقطب 400 جهة مختصة بالمجال السياحي، في إطار جهود البرنامج للتعريف بجدة التاريخية وتراثها المعماري والثقافي العريق، وتقديمها بصفتها وجهة سياحية متميزة.

وسيسجل البرنامج حضوره للمرة الثانية في الملتقى بنسخته الحالية، وسيشارك في المنتدى الرئيس، حيث سيتم تسليط الضوء على استراتيجية البرنامج لتنمية المجتمع المحلي، وتلبية احتياجات وتطلعات السكان، من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المنطقة، مما يسهم في تقديم المنطقة كونها وجهة جاذبة ومستدامة للعيش والاستثمار.

ويهدف ملتقى السياحة السعودي في نسخته

الثانية إلى الترويج للسياحة في المملكة، وإتاحة الفرصة للجهات الحكومية والقطاع الخاص المختصين بعرض الوجهات والخدمات السياحية في المملكة، من الالتقاء والتفاعل وعقد الاتفاقات في مكان واحد، تحقيقا لأهداف رؤية 2030 بتعزيز القطاع الخاص السعودي، لإيجاد مجتمع حيوي وإنشاء اقتصاد مزدهر عبر التنويع والاستثمار بطرق تضع المملكة على خريطة التجارة والمنافسة العالمية، والسياحة في صميم تحقيق هذه الرؤية.