شكرا لقرائتكم خبر 28 ألف مراجع للعيادات النفسية والعصبية بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت العيادات الخارجية لمستشفى إرادة والصحة النفسية عضو تجمع القصيم خلال عام 2023م أكثر من 28 ألف مراجع، قدمت لهم مختلف الخدمات الصحية والطبية المناسبة لحالاتهم المرضية.

وبين التجمع أن عدد حالات الاضطرابات العقلية العضوية بلغ 333 حالة، والاضطرابات العقلية نتيجة استخدام مواد مؤثرة 4734 حالة، أما حالات الفصام والاضطرابات فصامية النمط فقد كان عددها 6050 حالة.

ولفت إلى أن عدد حالات الاضطرابات الوجدانية (المزاج) بلغ 4381 حالة، في حين بلغت حالات الاضطرابات العصبية المرتبطة بالكرب 4422 حالة، فيما بلغ عدد المتلازمات السلوكية 132 حالة، والاضطرابات الشخصية والسلوكيات في الشخص البالغ 243 حالة.