شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ترخيص التنقيب عن الآثار بالمملكة.. هذه أهدافه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة التراث تفاصيل إطلاق ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار.
وأوضحت أن الترخيص للجهات العلمية والأفراد من المتخصصين والباحثين بآثار المملكة عبر منصة التراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع".
هيئة التراث ذكرت أيضا أن إطلاق ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار يساعد في تسهيل وتنظيم الأعمال العلمية التي تنفذ من قبل الأفراد المتخصصين والباحثين والجامعات والمراكز العلمية الوطنية والدولية من خلال الفرق العلمية.
ويستهدف رفع جودة الأبحاث الأثرية الصادرة عن المملكة، وتسهيل الإجراءات لضمان تحقيق الالتزامات العلمية والقانونية.
ويأتي هذا تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، فيما دعت هيئة التراث الراغبين بالحصول على ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار لزيارة موقع منصة أبدع وتقديم الطلب مع إرفاق المستندات اللازمة.
وأوضحت أن الترخيص للجهات العلمية والأفراد من المتخصصين والباحثين بآثار المملكة عبر منصة التراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع".
ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار في السعوديةولفتت إلى أن هذا الترخيص يستهدف تمكينهم من إجراء الدراسات البحثية الميدانية في المواقع الأثرية.
هيئة التراث ذكرت أيضا أن إطلاق ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار يساعد في تسهيل وتنظيم الأعمال العلمية التي تنفذ من قبل الأفراد المتخصصين والباحثين والجامعات والمراكز العلمية الوطنية والدولية من خلال الفرق العلمية.
ويستهدف رفع جودة الأبحاث الأثرية الصادرة عن المملكة، وتسهيل الإجراءات لضمان تحقيق الالتزامات العلمية والقانونية.
تقديم حزمة من التسهيلاتوأشارت الهيئة إلى تقديم حزمة من التسهيلات التي تقدمها عند الحصول على الترخيص تشمل الدعم الفني والإداري كونها خطوة مهمة تسهم في إدارة وتطوير قطاع الآثار في المملكة، من خلال تقديم المزيد من الدراسات البحثية والعلمية في مجال أعمال المسح والتنقيب الأثري وتنظيمها.
وأشارت هيئة التراث أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لقطاع التراث الوطني، يدفع الهيئة إلى السعي المتواصل لتوسيع الشراكات العلمية وتقديم مزيد من المعطيات العلمية حول التراث الحضاري للمملكة وتعظيم العوائد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التراث الوطني.
أطلقت#هيئة_التراث من خلال منصة التراخيص الثقافية "أبدع"، ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار؛ للمختصين بآثار المملكة.
للتقديم على الرخصة: https://t.co/EpUMtws8IK pic.twitter.com/xYP3J8i33c— هيئة التراث (@MOCHeritage)
أطلقت #هيئة_التراث من خلال منصة التراخيص الثقافية "أبدع"، ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار؛ للمختصين بآثار المملكة.— هيئة التراث (@MOCHeritage) January 22, 2024
للتقديم على الرخصة: https://t.co/EpUMtws8IK pic.twitter.com/xYP3J8i33c
ويأتي هذا تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، فيما دعت هيئة التراث الراغبين بالحصول على ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار لزيارة موقع منصة أبدع وتقديم الطلب مع إرفاق المستندات اللازمة.