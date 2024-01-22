شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ترخيص التنقيب عن الآثار بالمملكة.. هذه أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار في السعودية

تقديم حزمة من التسهيلات

أطلقت#هيئة_التراث من خلال منصة التراخيص الثقافية "أبدع"، ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار؛ للمختصين بآثار المملكة.

للتقديم على الرخصة: https://t.co/EpUMtws8IK pic.twitter.com/xYP3J8i33c— هيئة التراث (@MOCHeritage) أطلقت #هيئة_التراث من خلال منصة التراخيص الثقافية "أبدع"، ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار؛ للمختصين بآثار المملكة.



للتقديم على الرخصة: https://t.co/EpUMtws8IK pic.twitter.com/xYP3J8i33c — هيئة التراث (@MOCHeritage) January 22, 2024

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة التراث تفاصيل إطلاق ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار.وأوضحت أن الترخيص للجهات العلمية والأفراد من المتخصصين والباحثين بآثار المملكة عبر منصة التراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع".ولفتت إلى أن هذا الترخيص يستهدف تمكينهم من إجراء الدراسات البحثية الميدانية في المواقع الأثرية.هيئة التراث ذكرت أيضا أن إطلاق ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار يساعد في تسهيل وتنظيم الأعمال العلمية التي تنفذ من قبل الأفراد المتخصصين والباحثين والجامعات والمراكز العلمية الوطنية والدولية من خلال الفرق العلمية.ويستهدف رفع جودة الأبحاث الأثرية الصادرة عن المملكة، وتسهيل الإجراءات لضمان تحقيق الالتزامات العلمية والقانونية.وأشارت الهيئة إلى تقديم حزمة من التسهيلات التي تقدمها عند الحصول على الترخيص تشمل الدعم الفني والإداري كونها خطوة مهمة تسهم في إدارة وتطوير قطاع الآثار في المملكة، من خلال تقديم المزيد من الدراسات البحثية والعلمية في مجال أعمال المسح والتنقيب الأثري وتنظيمها.وأشارت هيئة التراث أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لقطاع التراث الوطني، يدفع الهيئة إلى السعي المتواصل لتوسيع الشراكات العلمية وتقديم مزيد من المعطيات العلمية حول التراث الحضاري للمملكة وتعظيم العوائد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التراث الوطني.ويأتي هذا تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، فيما دعت هيئة التراث الراغبين بالحصول على ترخيص المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار لزيارة موقع منصة أبدع وتقديم الطلب مع إرفاق المستندات اللازمة.