- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن يستخدمها في E360.. صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن هويته المطوّرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف صندوق الاستثمارات العامة عن هويته المطوّرة، التي تجسد تراث الصندوق وقيمه، وتؤكد التزامه بتحقيق النمو والاستمرار في قيادة التحول بوتيرة تاريخية فريدة.
وسيستخدم الصندوق الهوية المطوّرة في جميع فعاليات شراكاته، بما في ذلك فعاليات E360.
وأطلق الصندوق شراكة E360 مع بطولات "فورمولا إي" و"إكستريم إي" و"1 إي" لتعزيز نمو رياضة المحركات الكهربائية على مستوى العالم.
وأشار الصندوق إلى أن الشراكة تمتد عدة سنوات، وأنها ستساعد في تعزيز الابتكار التكنولوجي، ونشر المعرفة والتعليم في مجال التقنيات المستدامة في رياضات المحركات الكهربائية.
وسيستخدم الصندوق الهوية المطوّرة في جميع فعاليات شراكاته، بما في ذلك فعاليات E360.
وأطلق الصندوق شراكة E360 مع بطولات "فورمولا إي" و"إكستريم إي" و"1 إي" لتعزيز نمو رياضة المحركات الكهربائية على مستوى العالم.
نمو رياضة المحركات الكهربائيوأكد صندوق الاستثمارات أن الشراكة الجديدة تعزز نمو رياضة المحركات الكهربائية، وتجمع بطولات "فورمولا إي" لسباقات السيارات الكهربائية السريعة، و"إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، و"إي 1" الأولى والوحيدة من نوعها عالميًا لسباقات الزوارق الكهربائية السريعة
وأشار الصندوق إلى أن الشراكة تمتد عدة سنوات، وأنها ستساعد في تعزيز الابتكار التكنولوجي، ونشر المعرفة والتعليم في مجال التقنيات المستدامة في رياضات المحركات الكهربائية.