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تراند اليوم : شخص يعثر على "حيوان غريب" على جبل خندمة في مكة

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صحيفة الخليج 365: وثق شخص في مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، حيوان كبير الحجم ظهر في جبل خندمة في مكة المكرمة.

وأبان المقطع، الحيوان وهو يجلس على صخرة الجبل، ويبدو كبير الحجم، ووصفه موثق الفيديو بأنه غريب وذلك بسبب مظهره ومواصفاته الغير مألوفة.

وأثار المقطع جدلًا واسعًا بين مستخدمي منصات التواصل بسبب شكل الحيوان الغريب.

ووفقًا للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة، اتضح أن هذا الحيوان هو "الوبر الصخري"، والذي يعد من الثدييات البرية التي يكون موطنها في البيئة الجبلية والصخرية.

ومن أهم مواصفاته، أنه بلا ذيل ويشبه الأرنب، ويتغذى على النباتات والحبوب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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