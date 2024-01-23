شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في قرغيزستان تدعو المواطنين للحذر بعد زلزال على الحدود الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت السفارة السعودية في قرغيزستان المواطنين بالبلاد إلى توخي الحذر بعد وقوع زلزال على الحدود القرغيزية الصينية.وأوصت السفارة المواطنين المتواجدين بأخذ الحيطه والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والتواصل معها عند الحاجة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين 00996554666622.

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالًا قوته 7.01 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية أمس الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

فزع السكان

وفي دولة قازاخستان المجاورة، أبلغت وزارة الطوارئ عن وقوع زلزال قوته 6.7 درجة.ولم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار.وشعر سكان أوزبكستان أيضًا بالزلزال الذي أعقبته هزات ارتدادية بعد نحو 30 دقيقة.