الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

أما في الأجزاء الساحلية من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، فيُستبعد هطول أمطارٍ خفيفة.

كما تتهيَّأ الفرصة لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى منطقة تبوك.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، فهي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

أما ارتفاع الموج، فهو من نصف متر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي.

وأما حالة البحر، فهي خفيف على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي، ومائج على مضيق باب المندب.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فهي جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

أما ارتفاع الموج، فهو من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ونصف متر على الجزء الجنوبي.

وأما حالة البحر، فهي متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.