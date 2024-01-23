الباحة خالية من مخالفات الدراجات

نفذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملات ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، بداية من 14 يناير وحتى 20 يناير لعام 2024، وكشف المرور عن ضبط 1355 دراجة آلية مخالفة على مستوى مناطق المملكة، بينما تصدرت محافظة جدة الضبطيات بـ698، تلتها منطقة الرياض بـ180 ضبطية، ثم العاصمة المقدسة بـ107، وخلت منطقة الباحة من مخالفات ضبط الدراجات الآلية. مخالفات الدراجات الآلية 698 جدة 180 الرياض 107 العاصمة المقدسة 69 المدينة المنورة 59 الطائف 58 القصيم 55 الشرقية 36 حائل 22 جازان 21 تبوك 15 نجران 15 الحدود الشمالية 9 عسير 7 الجوف 4 القريات



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