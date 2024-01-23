إطلاق اختبارات "جاهزية" 2024



ضمن جهود الهيئة لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات؛ تنطلق الأسبوع القادم اختبارات ⁧‫برنامج جاهزية‬⁩ للعام الدراسي الحالي، وذلك للطلبة المتوقع تخرجهم في الجامعات والكليات السعودية في 24 تخصصًا، بهدف قياس وتحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية و ⁧‫رؤية السعودية 2030‬⁩.

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