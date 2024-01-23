شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي على معدة فارغة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

شرب الشاي على معدة فارغة يعتبر عادة شائعة في بعض الثقافات وقد يكون له بعض الفوائد والتأثيرات الجانبية الطفيفة ومع ذلك، يجب مراعاة الأمور التالية بحسب ما نشره موقع إكسبريس.



امتصاص الحديد: يحتوي الشاي على مركبات تسمى التانينات، والتي يمكن أن تتداخل مع امتصاص الحديد من الطعام. إذا كانت لديك نقص في مستويات الحديد أو تعاني من فقر الدم، قد يكون من الأفضل تجنب شرب الشاي على معدة فارغة وتناول الطعام قبل ذلك.

تأثيرات الكافيين: يحتوي الشاي على الكافيين، وهو محفز قوي للجهاز العصبي المركزي. عند شرب الشاي على معدة فارغة، يمكن أن يزيد الكافيين من مستويات اليقظة ويسبب الاضطرابات الهضمية في بعض الأشخاص الحساسين. قد يكون من الأفضل تناول وجبة خفيفة قبل شرب الشاي لتقليل هذا التأثير.

الإرباك المعوي: قد يعاني بعض الأشخاص من الإرباك المعوي أو الحرقة المعوية عند شرب الشاي على معدة فارغة. إذا كنت تعاني من مشاكل معوية مزمنة، قد يكون من الأفضل تجنب شرب الشاي على معدة فارغة.

الترطيب: شرب السوائل على معدة فارغة يساعد على الترطيب وتجديد السوائل في الجسم بعد ساعات النوم، قد يشعر البعض بتأثير منعش أو إحساس بالاستيقاظ عند شرب الشاي على معدة فارغة.

من الجيد أن تتذكر أن ردود الفعل تختلف من شخص لآخر، إذا كنت تشعر بأي تأثيرات غير مرغوب فيها بعد شرب الشاي على معدة فارغة، يمكنك تجربة تناول الشاي بعد تناول الطعام أو خلال وجبات الطعام.