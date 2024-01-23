المملكة تشارك في تعزيز مواجهة الأمراض الوبائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف مناقشة التحديات الصحية وتعزيز مرونة البلدان لمواجهة الأوبئة، وصل وزير الصحة فهد الجلاجل، على رأس وفد سعودي إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في أعمال لجنة الصحة الوزارية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ويشمل جدول أعمال المشاركة حضور الوزير لمؤتمر السياسات رفيع المستوى وعقد عدد من الاجتماعات الثنائية، كما يتضمن حفل عشاء وزاري تنظمه وزارة الصحة الفرنسية، للدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

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