أمانة جدة تستضيف ورشة التعريف بمنصة انتفاع

استضافت أمانة محافظة جدة الإثنين ورشة عمل بعنوان «التعريف بمنصة انتفاع لحصر العقارات المملوكة للدولة» والتي نفذتها وكالة التعمير ممثلة بإدارة أصول الأمانة بالتعاون مع هيئة عقارات الدولة. وتهدف الورشة للتعريف بخدمات المنصة وأدوارها ومهامها الرامية نحو رفع مستوى كفاءة وإنتاجية عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل. وتضمنت الورشة عرضاً مفصلاً قدمه كل من: مدير منصة انتفاع ماجد العليط وأخصائي المنصة رياض عسيري وعبدالله الطريفي من إدارة المحفظة العقارية، حيث جرى استعراض المنصة وآلية استخدامها والاستفادة من مميزاتها وخدماتها المتعددة، والتي تشمل تدوين العقار من أراضٍ ومبانٍ، وعقود الاستئجار، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تأتي ضمن التوجه العام للهيئة نحو أتمتة جميع خدماتها وإجراءاتها.



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