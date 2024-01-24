اخبار السعوديه

21 ألف جولة رقابية على الأسواق

0 نشر
0 تبليغ

نفّذت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم 21.786 جولة رقابية على أسواق ومسالخ المنطقة خلال عام 2023، لفحص جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية والمسالخ، والتأكد من خلوّها من الأمراض والآفات، تحت إشراف عددٍ من المختصين والأطباء البيطريين.

وأكَّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، على أهمية استمرار مواصلة الجهود الرقابية والتوعوية في أنحاء المنطقة كافة، من خلال حثّ وإرشاد المتسوقين لذلك.

وأسفرت الجولات عن رصد 814 مخالفة، وضبط وإتلاف 24.701 كيلوجرام من اللحوم والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، والتي جرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى ذبح 344.381 ألفًا من المواشي والطيور في كافة مسالخ منطقة القصيم، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.


كانت هذه تفاصيل خبر 21 ألف جولة رقابية على الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا