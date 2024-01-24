21 ألف جولة رقابية على الأسواق

وأكَّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، على أهمية استمرار مواصلة الجهود الرقابية والتوعوية في أنحاء المنطقة كافة، من خلال حثّ وإرشاد المتسوقين لذلك.
وأسفرت الجولات عن رصد 814 مخالفة، وضبط وإتلاف 24.701 كيلوجرام من اللحوم والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، والتي جرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى ذبح 344.381 ألفًا من المواشي والطيور في كافة مسالخ منطقة القصيم، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.
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