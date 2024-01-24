21 ألف جولة رقابية على الأسواق

نفّذت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم 21.786 جولة رقابية على أسواق ومسالخ المنطقة خلال عام 2023، لفحص جودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية والمسالخ، والتأكد من خلوّها من الأمراض والآفات، تحت إشراف عددٍ من المختصين والأطباء البيطريين.

وأكَّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، على أهمية استمرار مواصلة الجهود الرقابية والتوعوية في أنحاء المنطقة كافة، من خلال حثّ وإرشاد المتسوقين لذلك.

وأسفرت الجولات عن رصد 814 مخالفة، وضبط وإتلاف 24.701 كيلوجرام من اللحوم والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك، والتي جرى التخلّص منها بالأساليب البيئية السليمة، إضافة إلى ذبح 344.381 ألفًا من المواشي والطيور في كافة مسالخ منطقة القصيم، مع متابعة التراخيص والسجلات الزراعية لضمان توفّر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة.