انت الان تتابع هل تناول الأسبرين بشكل متقطع أسبوعياً يقي من الجلطات؟ "النمر" يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 5:48 صباحاً

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ بالاستمرار في تناول الأسبرين بشكلٍ دائمٍ للوقاية من الجلطات. وأضاف الدكتور النمر؛ ليست هناك فائدة في الوقاية من الجلطات بأخذ الأسبرين مرة كل ٣ أيام أو أسبوع، وإنما يجب الانتظام عليه يومياً. وفي وقتٍ سابقٍ شدّد الدكتور النمر؛ على ضرورة الاهتمام بتناول الأكلات الصحية يوميًّا من الخضراوات والفواكه، مع تقليل الدهون والأملاح؛ لدورها في الوقاية من الجلطات القلبية. وأوضح "النمر"؛ أن الحرص على ممارسة الرياضة مع تناول الغذاء الصحي خطوتان مهمتان للحفاظ على صحة القلب. وقال في تغريدة على حسابه في "إكس"، ردًّا على تساؤل جدلي حول إن كانت ممارسة الرياضة مع الأكل غير الصحي أفضل من الأكل الصحي دون ممارسة رياضة؟ لافتًا إلى أن الأكل الصحي اليومي، بالإكثار من الخضراوات والفواكه وتقليل الدهون والملح "أقوى نسبيًّا" من ممارسة الرياضة اليومية في الوقاية من جلطات القلب، وفي كلٍ خير.

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