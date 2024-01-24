انت الان تتابع بـ 0.16%.. ارتفاع أسعار النفط رغم مخاوف تراجع الطلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 6:57 صباحاً

تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات الأربعاء، بعدما استقرت في وقتٍ سابقٍ من الجلسة، في ظل مخاوف المستثمرين إزاء ضعف الطلب العالمي، بعد أن أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات البلاد من البنزين خلال الأسبوع الماضي رغم تراجع مخزونات النفط الخام. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.16%، إلى 79.68 دولار للبرميل في الساعة 09:21 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة. وزادت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.16% إلى 74.49 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 0.5% عند تسوية تعاملات الثلاثاء.

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