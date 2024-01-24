الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، ويمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وفيما يتعلق بالأمطار، يُتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، وقد تمتد إلى الباحة. كما تتهيأ الفرصة لتكوُّن الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف (القريات)، الحدود الشمالية (طريف).

وبالنسبة للرياح، تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي من البحر الأحمر، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب. ويكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب. وتكون حالة البحر متوسط الموج على الجزأين الأوسط والشمالي يصل إلى مائج على مضيق باب المندب، ويكون خفيفاً على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. ويكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وتكون حالة البحر خفيف الموج.