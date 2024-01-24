شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع.. مركز الأمير سلطان بالقصيم يجري 4 عمليات قلب مفتوح عالية الخطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب عضو تجمع القصيم الصحي الأسبوع الماضي بإجراء 4 عمليات قلب مفتوح، اثنتان منها لمصابين بفشل كلوي كامل ويخضعان لغسيل كلوي بشكل منتظم.

وتمكّن أطباء المركز من إجراء عملية قلب مفتوح عالية الخطورة لشاب يبلغ من العمر 43 عاماً كان يعاني من نقص تروية قلبية غير مستقر مع انسدادات شديدة ومتعددة في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، ويخضع لغسيل كلوي بشكل منتظم بسبب فشل في وظيفة الكلى مما يسهم في زيادة نسبة خطورة العملية.

وأوضح التجمع أنه تم تحضير المريض بشكل دقيق للجراحة وخضع للعملية التي استغرقت 4 ساعات، حيث تم خلالها زرع وصلات شريانية ووريدية مع استئصال ترسبات عصيديّة بشكل حبل قاسٍ من الشريان التاجي الأمامي، وبلغ طول تلك العصيدة كامل طول الشريان التاجي.

وقال التجمع: "بعد نجاح العملية مكث المريض في قسم عناية جراحة القلب لمدة 48 ساعة، وبعد خروجه من العناية تابع الكادر الطبي الإشراف على علاجه في قسم الجراحة لثلاثة أيام، قبل أن يغادر المركز وهو بصحة جيدة ولله الحمد ويكمل متابعة حالته بشكل دوري في عيادات جراحة القلب".

أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم 426 عملية قلب مفتوح خلال العام المنصرم 2023م.