25 ألف سجادة بالمسجد النبوي

وتعمل إدارة السجاد بالهيئة بفرش أكثر من 25 ألف سجادة في المسجد النبوي، وسطحه، وساحاته ويتم تعقيمها وتعطيرها يوميًا بأفضل وأجود أنواع المعطرات لتبعث الرائحة الزكية للمصلين، ويتميز سجاد المسجد النبوي الفاخر بالقوة والسماكة كما توجد لكل سجادة شريحة إلكترونية لتتبع مكانها ووقت كنسها وتعطيرها ورفعها وتنقلها لإعادة غسلها وعمليات تعقيمها ثم توزيعها مرة أخرى للأماكن المخصصة لها.
ويتميز سجاد المسجد النبوي الشريف بسماكته وقوة تحمله وكثافة نسيجه وثبات لونه وعدم تأثره بكثرة الغسيل، ليتحمل الكثافات البشرية.
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