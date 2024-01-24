معالجة 4300 بلاغ بيئي خلال عام

نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 50 ألف جولة تفتيشية العام الماضي، وأصدر 6 آلاف تصريح بيئي، في وقت تشتمل مهام المفتش البيئي على 4 مهام رئيسة ممثلة في إجراء عمليات التفتيش، وتوثيق النتائج، وجمع العينات، وضبط المخالفات.

وكشف تقرير المركز الوطني للوقاية على الالتزام البيئي لعام 2023، معالجة 4300 بلاغ بيئي، وتنفيذ 97 برنامجًا تدريبيًا لأكثر من 2033 متدربًا، وتقييم 36 تقنية بيئية عالية، وتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتنفيذ تمارين تعبوية لحماية البحار والشواطئ.

240 محطة

يقوم المركز الوطني بقياس 22 عنصرًا من مركبات الهواء، التي تؤثر على صحة الإنسان، وجودة الهواء، وتبلغ إجمالي المحطات 240 محطة لقياس جودة الهواء في مختلف المناطق، وتصدرت منطقة مكة المكرمة محطات القياس بـ48 محطة، وحلت الرياض ثانيًا بـ30 محطة، والشرقية ثالثًا بـ29 محطة، والمدينة المنورة رابعًا بـ21 محطة، والقصيم خامسًا بـ19.

شواطئ ومتنزهات

تمثل 8 مناطق ذات أهمية كبيرة، ويؤدي تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية، وتتمثل أبرز المناطق في: المحميات، والأراضي الرطبة، وأشجار المانجروف، ومناطق تجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحار، والمتنزهات والغابات، وموائل الطيور، والمواقع ذات المناظر الطبيعية.

بلاغات ومحطات

- 6 آلاف تصريح بيئي.

- 4300 بلاغ بيئي معالجة.

- 36 تقنية بيئية.

- 4 مهام للمفتش البيئي.

- 240 محطة لقياس جودة الهواء.

الأكثر محطات قياس

مكة المكرمة 48

الرياض 30

الشرقية 29

المدينة 21

القصيم 19

أبرز مهام المفتش

- إجراء عمليات التفتيش.

- توثيق النتائج.

- جمع العينات.

- ضبط المخالفات.