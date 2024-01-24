أمير مكة ينوّه بجهود لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة؛ نظير جهودهم في حل 93 قضية خلال عام 2023م.

ونوّه الأمير خالد الفيصل بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة في حل القضايا وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، بما يُسهم في نشر ثقافة التسامح والتجاوز والعفو بين أفراد المجتمع دون إكراه.

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