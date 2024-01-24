إنقاذ حياة مريض نفسي ابتلع 3 بطاريات بمكة

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بقسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى النور التخصصي من استخراج 3 بطاريات ريموت تلفزيون من بطن مريض نفسي بعد ابتلاعها متوهمًا من هذا التصرف طبيعي.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ والحوادث وهو يشكو من ألم بالمعدة مع غثيان وقيء، وبعد عمل الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية اتضح وجود 3 بطاريات داخل بطن المريض.وعلى الفور تم عمل عملية المنظار التي استغرقت 35 دقيقة واستخراج البطاريات من الأمعاء الدقيقة وقولون المريض.وأكد التجمع الصحي، على ضرورة الحرص والمتابعة من قبل الأهالي وخاصة من لديهم مرضى نفسيين على ضرورة الانتباه ومراقبتهم حرصاً على صحتهم وسلامتهم من بعض التصرفات التي قد تشكل خطر على حياتهم.