شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليون خدمة طبية قدمها مستشفى الملك عبد العزيز بمكة خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مستشفى الملك عبد العزيز بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من تقديم خدماته بأكثر من 6 مليون فحصاً مخبرياً وأشعة ووصفة دوائية خلال عام 2023.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه تم إجراء ما يزيد عن 2.486.448 فحصًا مختبريًا مما يعكس التزام المستشفى بتقديم رعاية صحية شاملة وفعالة للمجتمع. تلبية احتياجات المرضى بأحدث التكنولوجيا وأضاف أن المستشفى نفذ 115617فحصًا بالأشعة، مما يبرز التحديث المستمر في التكنولوجيا الطبية والاستعداد لتلبية احتياجات المرضى بشكل شامل.

وعلية فقد تم صرف 3.891.657 وصفة طبية، مؤكدًا بذلك دور المستشفى في توفير الأدوية وضمان توفرها.

الجدير بالذكر، أن هذا النجاح يأتي في إطار استراتيجيات تجمع مكة المكرمة الصحي في التطوير المستمر وتقديم خدمات طبية متميزة ممايعكس الالتزام الدائم بتحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية بمكة المكرمة.