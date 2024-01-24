تسليم الأسمدة بتقنيات محسنة لمزارعي الورد الطائفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، برنامج تسليم الأسمدة لمزارعي الورد الطائفي، وذلك بالتعاون مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف» ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو». ويشهد البرنامج مناقشة الممارسات التوضيحية بالمزارع، وطريقة المتابعة، بالإضافة إلى تسليم الأسمدة وتطبيق ممارسات زراعية جيدة على مزارعهم في محافظتي الطائف وميسان. وأوضح مكتب الوزارة بالطائف أن البرنامج يهدف إلى تشجيع وتبني أفضل الممارسات الزراعية بين صغار مزارعي الورد وتوعيتهم بما يسهم في زيادة إنتاجهم وإظهار التقنيات المحسنة والممارسات الجيدة لإنتاج الورد. عدم الاهتمام في البيات الشتوي: يؤخر النمو في الشجيرات المنتجة للورد.

عدم اكتفائه من الاحتياج المطلوب.

تأخير نمو البراعم.

تدني قدرة الأزهار.

تأخير التوريق الشجري وعدم انتظامه.

سرعة هرم الأشجار وانخفاض إنتاجها.

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