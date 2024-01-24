ختم رقمي لحماية البيانات البيئية من التلاعب والتزوير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف حماية البيانات والمعلومات البيئية من التلاعب والتزوير، دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي بمقر الوزارة خدمة الختم الرقمي، واعتماد الهوية الرقمية للوثائق الرسمية للوزارة، بهدف الوصول إلى منظومة رقمية ذكية وآمنة، تضمن الموثوقية والنزاهة والأصالة، وتوفير الحماية للبيانات والمعلومات بالوزارة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المهندس المشيطي أن إطلاق الختم الرقمي يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤية 2030 في تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل الخدمات للمستفيدين، ويعد أحدث الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحسين كفاءة وفعالية العمليات الإدارية والمالية والقانونية.

وأشار إلى أن الختم الرقمي يسهم في تسهيل عملية المصادقة على الوثائق بسرعة وأمان، ويوفر الوقت والجهد والموارد، كما يحقق مستوى عاليا من الشفافية والمحافظة على البيئة.

من جانبه، بين مدير إدارة التصديق الرقمي بالوزارة وائل الخنيفر أن «البيئة» تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية في قطاعاتها كافة، وربطها بالتقنيات الحديثة؛ للعمل على توفير الحماية اللازمة للبيانات والمعلومات الرقمية، والتحقق من الهوية، والامتثال لأفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، مؤكدا مواصلة العمل مع الشركاء الاستراتيجيين؛ لتطوير وتحسين الخدمات الرقمية في القطاعات التابعة لها.

وأفاد الخنيفر أن خدمة الختم الرقمي تعد باكورة خدمات التصديق الرقمي، حيث تمت تجربتها خلال الأشهر الماضية على بعض الأنظمة وتكللت بنجاح كبير في سير الخدمة ومخرجاتها، كما سيتم ربط الخدمة بأنظمة ومنصات الوزارة تدريجيا، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم خدمات متنوعة في مجال التصديق الرقمي مثل: التوقيع الرقمي، والختم الرقمي والترميز الرقمي، والشهادات الرقمية المتنوعة، والختم الزمني والسجلات الرقمية.

خدمة الختم الرقمي: