شكرا لقرائتكم خبر بدء التقديم للتدريب التعاوني بديوان المظالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمنح برنامج التدريب التعاوني «خبير» بمحاكم وإدارات ديوان المظالم في مناطق المملكة للراغبين فرص التدريب على تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، وإدارة المواد، والسكرتارية، والمحاسبة، والإدارة المالية، وإدارة الأعمال.
ويسعى الديوان من خلال هذه البرامج التدريبية التي يتيحها إلى خلق مزيد من الفرص التشاركية مع مختلف القطاعات في المملكة، والأكاديمية منها على وجه الخصوص، وفق رؤى الديوان وأهدافه.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التقديم للتدريب التعاوني بديوان المظالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.