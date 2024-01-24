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بدء التقديم للتدريب التعاوني بديوان المظالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ديوان المظالم بالتزامن مع اليوم الدولي للتعليم عن موعد بدء تلقي طلبات الراغبين في التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة لدى ديوان المظالم ومحاكمه والمرافق التابعة له بجميع مناطق المملكة، وذلك عبر منصة «خبير» للتدريب التعاوني ولمدة أسبوعين اعتبارا من 29 يناير الحالي، حيث سيتمكن الطلبة عبر المنصة من التقديم واختيار التخصص، ومكان التدريب الأنسب لهم، مع إمكانية تتبع حالة الطلب والتعديل عليه عبر المنصة.

ويمنح برنامج التدريب التعاوني «خبير» بمحاكم وإدارات ديوان المظالم في مناطق المملكة للراغبين فرص التدريب على تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، وإدارة المواد، والسكرتارية، والمحاسبة، والإدارة المالية، وإدارة الأعمال.

ويسعى الديوان من خلال هذه البرامج التدريبية التي يتيحها إلى خلق مزيد من الفرص التشاركية مع مختلف القطاعات في المملكة، والأكاديمية منها على وجه الخصوص، وفق رؤى الديوان وأهدافه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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