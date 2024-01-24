شكرا لقرائتكم خبر إبراز إمكانات ومواهب ذوي الإعاقة بموسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحتضن منطقة سوق الأولين أحد أبرز تلك النماذج التي اتخذت من فعاليات الموسم مكانا لممارسة هوايتها، حيث يمارس عادل سليمان، رغم إصابته بشلل رباعي، هوايته في تجارة العود والبخور، والتي بدأها منذ صغره، حين كان يرافق والده إلى سوق الزل لبيع وشراء أنواع الطيب والبخور.
ويتميز نشاط عادل بجودة منتجاته التي تتقاسمها أدخنة العود وخيوط الزعفران، في منطقة مليئة بالزوار القادمين من مختلف مدن ومناطق المملكة، إضافة إلى زوار موسم الرياض القادمين من جميع أنحاء العالم.
ويستمر موسم الرياض في إتاحة الفرصة ومنح المميزات لذوي الإعاقة في جميع مناطقه؛ لمشاركة مواهبهم وصقلها في أكثر الأماكن ازدحاما بالزوار والمتسوقين وعشاق الترفيه، كما يمنحهم مجموعة كبيرة من التسهيلات والفرص المميزة التي تساعدهم على المنافسة وتحقيق رغباتهم بين مختلف المواهب والمتاجر والعلامات التجارية المحلية والعالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراز إمكانات ومواهب ذوي الإعاقة بموسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.