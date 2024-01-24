شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات استهداف جوي بصعدة والان نبدء بالتفاصيل

تفنيد ادعاءات المنظمات الدولية

عمليات قوات التحالف في اليمن

الدمام - شريف احمد - فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن ادعاءات المنظمات الدولية حيال عدد من المهام التي تنفيذها من خلال قوات التحالف الدولي في اليمن.وصدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيانا بشأن الادعاء باستهداف جوي على (منطقة سكنية) في (علاف) بمديرية (سحار) في محافظة (صعدة) بتاريخ (07 / 12 / 2021م).وقال الفريق، إنه بتاريخ (07 / 12 / 2021م) عند الساعة (11) مساءً قتل (3) رجال نتيجة لاستهداف جوي على منطقة سكنية في منطقة (علاف) بمديرية (سحار) بمحافظة (صعدة).وأضاف: الفريق المشترك لتقييم الحوادث بحث وتقصى الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن منطقة (علاف) تقع بمديرية (سحار) جنوب غرب مدينة (صعدة)، ولم يتضمن الادعاء إحداثي محدد لموقع الادعاء.وتابع: بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (07 / 12 / 2021م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على كامل مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة) محل الادعاء.وذكر: بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:1. بتاريخ (06 / 12 / 2021م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة).2. بتاريخ (08 / 12 / 2021م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة).واختتم قائلا: في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (منطقة سكنية) في منطقة (علاف) بمديرية (سحار) في محافظة (صعدة) بتاريخ (07 / 12 / 2021م) كما ورد بالادعاء.