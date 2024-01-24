شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. "المغلوث" يطّلع على مسارات البرنامج التدريبي "تخطيط" والان نبدء بالتفاصيل

الارتقاء بالكوادر الإعلامية

تطوير مهارات المخططين الإعلاميين

الدمام - شريف احمد - اطّلع مساعد وزير الإعلام الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث على مختلف مسارات البرنامج التدريبي "مهارات إعداد الخطط الإعلامية (تخطيط)".وأكد أهمية البرامج المعرفية للإسهام في توحيد الجهود الإعلامية الحكومية، وتعزيز كفاءة الخطط الوطنية في جوانبها الإعلامية والاتصالية.جاء ذلك خلال زيارته مقر البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، وذلك في يومه الختامي.ونقل "المغلوث" إلى المتدربين والمدربين تحيات وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، وحرص منظومة الإعلام على إقامة البرامج التدريبية المتخصصة في تخصصات الإعلام، للارتقاء بالكوادر الإعلامية والنهوض برسالة الإعلام.واختتم مركز التواصل الحكومي مساء اليوم النسخة الأولى من البرنامج الذي نظمه لمتدربي الجهات الحكومية، وشارك فيه 50 متخصصًا إعلاميًا من 30 جهة على مدى 3 أيام.ويأتي ذلك في إطار مبادرات المركز الهادفة إلى تعزيز كفاءة الرسالة الإعلامية في مختلف القطاعات الحكومية، ورفع جودة الأداء، وتأهيل الكفاءات الإعلامية والوصول بها إلى مستوى الاحترافية، كي تقوم بدورها وتؤدي رسالتها في دعم المشروعات الوطنية التحولية إعلاميا.هذا البرنامج يعد أوّل مشروع حكومي متكامل لتطوير مهارات المخططين الإعلاميين في القطاعات الحكومية، وتمكينهم من توظيف الوسائل الإعلامية الحديثة، وإبراز الجهود الإعلامية للإسهام في إيصال الرسالة الإعلامية بشكل مؤثر وفعّال.كما يقدم عددًا من الخبراء المختصين في تطبيق أفضل الممارسات الإعلامية المحلية والدولية في مجالات التخطيط والاستراتيجيات الإعلامية.