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النقل: تنافس بين القطاعات المختلفة من أجل تقديم أفضل الخدمات

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، أن الوزارة وضعت قياسًا لتجربة المستفيدين في موسم حج العام الماضي.
وأضاف: أُعطيت الأولوية لمعالجة الصعوبات والتنافس بين القطاعات.

أبرز ما جاء في حديث معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية@AhmedSAlhassan، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولًا والخدمات الحكومية" ضمن منتدى عالم تجربة العميل. pic.twitter.com/W0M2VuFOeZ— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport)

تطوير تجربة المستفيدين

كما وضع مؤشر إن بي إس الذي يعكس انطباع المستفيد ورضاه عن الخدمات المقدمة في الأنماط المختلفة.


ولفت إلى تطوير تجربة المستفيدين ركيزة أساسية من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

شارك معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية@AhmedSAlhassan، في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولًا والخدمات الحكومية" ضمن منتدى عالم تجربة العميل، حيث تحدث معاليه عن تعزيز التعاون والتكامل بين مراكز خدمة المستفيدين في قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، للمساهمة في تقديم... pic.twitter.com/jMETiu61K3— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport)

الخدمات الحكومية

وأشار الحسن، خلال مشاركته في منتدى عالم تجربة العميل في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولًا والخدمات الحكومية"، إلى
وأكد أن لدى منظومة النقل والخدمات اللوجستية قياس لمستوى رضا المستفيد والخدمات المقدمة، وهناك تنافس بين القطاعات المختلفة من أجل تقديم أفضل الخدمات.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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