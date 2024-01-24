شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تنافس بين القطاعات المختلفة من أجل تقديم أفضل الخدمات والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: أُعطيت الأولوية لمعالجة الصعوبات والتنافس بين القطاعات.
أبرز ما جاء في حديث معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية@AhmedSAlhassan، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولًا والخدمات الحكومية" ضمن منتدى عالم تجربة العميل. pic.twitter.com/W0M2VuFOeZ— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport)
أبرز ما جاء في حديث معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية @AhmedSAlhassan، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولًا والخدمات الحكومية" ضمن منتدى عالم تجربة العميل. pic.twitter.com/W0M2VuFOeZ— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) January 24, 2024
تطوير تجربة المستفيدين
كما وضع مؤشر إن بي إس الذي يعكس انطباع المستفيد ورضاه عن الخدمات المقدمة في الأنماط المختلفة.
ولفت إلى تطوير تجربة المستفيدين ركيزة أساسية من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
شارك معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية@AhmedSAlhassan، في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولًا والخدمات الحكومية" ضمن منتدى عالم تجربة العميل، حيث تحدث معاليه عن تعزيز التعاون والتكامل بين مراكز خدمة المستفيدين في قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، للمساهمة في تقديم... pic.twitter.com/jMETiu61K3— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport)
شارك معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية @AhmedSAlhassan، في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولًا والخدمات الحكومية" ضمن منتدى عالم تجربة العميل، حيث تحدث معاليه عن تعزيز التعاون والتكامل بين مراكز خدمة المستفيدين في قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، للمساهمة في تقديم… pic.twitter.com/jMETiu61K3— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) January 24, 2024
الخدمات الحكوميةوأشار الحسن، خلال مشاركته في منتدى عالم تجربة العميل في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولًا والخدمات الحكومية"، إلى
وأكد أن لدى منظومة النقل والخدمات اللوجستية قياس لمستوى رضا المستفيد والخدمات المقدمة، وهناك تنافس بين القطاعات المختلفة من أجل تقديم أفضل الخدمات.