شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تنافس بين القطاعات المختلفة من أجل تقديم أفضل الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبرز ما جاء في حديث معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية@AhmedSAlhassan، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولًا والخدمات الحكومية" ضمن منتدى عالم تجربة العميل. pic.twitter.com/W0M2VuFOeZ— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) أبرز ما جاء في حديث معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية @AhmedSAlhassan، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولًا والخدمات الحكومية" ضمن منتدى عالم تجربة العميل. pic.twitter.com/W0M2VuFOeZ — وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) January 24, 2024

تطوير تجربة المستفيدين

الدمام - شريف احمد - كشف مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، أن الوزارة وضعت قياسًا لتجربة المستفيدين في موسم حج العام الماضي.وأضاف: أُعطيت الأولوية لمعالجة الصعوبات والتنافس بين القطاعات.

كما وضع مؤشر إن بي إس الذي يعكس انطباع المستفيد ورضاه عن الخدمات المقدمة في الأنماط المختلفة.



ولفت إلى تطوير تجربة المستفيدين ركيزة أساسية من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

شارك معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية@AhmedSAlhassan، في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولًا والخدمات الحكومية" ضمن منتدى عالم تجربة العميل، حيث تحدث معاليه عن تعزيز التعاون والتكامل بين مراكز خدمة المستفيدين في قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، للمساهمة في تقديم... pic.twitter.com/jMETiu61K3— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) شارك معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية @AhmedSAlhassan، في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولًا والخدمات الحكومية" ضمن منتدى عالم تجربة العميل، حيث تحدث معاليه عن تعزيز التعاون والتكامل بين مراكز خدمة المستفيدين في قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، للمساهمة في تقديم… pic.twitter.com/jMETiu61K3 — وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) January 24, 2024

الخدمات الحكومية

وأشار الحسن، خلال مشاركته في منتدى عالم تجربة العميل في جلسة حوارية بعنوان "المواطن أولًا والخدمات الحكومية"، إلىوأكد أن لدى منظومة النقل والخدمات اللوجستية قياس لمستوى رضا المستفيد والخدمات المقدمة، وهناك تنافس بين القطاعات المختلفة من أجل تقديم أفضل الخدمات.