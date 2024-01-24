شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول مدرسة ابتدائية للموهوبات بجدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل



فقرات التدشين وأهم قاعات المدرسة وشهد حفل التدشين الذين نظمه مكتب تعليم السلامة، بحضور عدد من قيادات التعليم بجدة، تقديم عدد من الطالبات الموهوبات لفقرات خطابيّة، تجوّلت بعده اللهيبي في مرافق المدرسة التي تضم ستّة فصول للصفوف الرابع والخامس والسادس، وعدد من القاعات التعليمية مثل قاعة STEM وقاعة التقنيات الناشئة والروبوت، وقاعة اللغة الإنجليزية والقاعة دعم القايدة للتعليم وفي ختام الجولة أكدت مدير عام تعليم جدة أنّ تدشين المدرسة يأتي امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم، لإيمانها بأنه أساس التقدّم وعنوان التطوّر مثمّنة كذلك جهود وزارة التعليم التي تقدم الدعم الكبير للموهوبين والموهوبات في شتّى المجالات.

وأضافت اللهيبي أن المدرسة تعنى بتقديم الخدمات التعليمية والرعاية والدعم، للطالبات الموهوبات المجتازات لمقياس القدرات العقلية المتعددة، ضمن المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين في الصف الرابع والخامس والسادس، من خلال المدرسة التي تتوفّر بها البيئة المحفزة للإبداع وتنمية شغف الطالبات نحو العلوم والمعارف التعليمية وتأهيلهن للمنافسة عالميًا في ضوء توجهات رؤية المملكة 2030. الدمام - شريف احمد - دشّنت المدير العام للتعليم بجدة، منال اللهيبي، اليوم الأربعاء، أول مدرسة لموهوبات المرحلة الابتدائية على مستوى تعليم جدة، لتنظم في تقديم خدماتها التعليمية المتخصصة إلى مدرستي الموهوبات للمرحلة المتوسطة والثانوية وفصول الموهوبات الملحقة بالعديد من مدارس البنات بجدة.وشهد حفل التدشين الذين نظمه مكتب تعليم السلامة، بحضور عدد من قيادات التعليم بجدة، تقديم عدد من الطالبات الموهوبات لفقرات خطابيّة، تجوّلت بعده اللهيبي في مرافق المدرسة التي تضم ستّة فصول للصفوف الرابع والخامس والسادس، وعدد من القاعات التعليمية مثل قاعة STEM وقاعة التقنيات الناشئة والروبوت، وقاعة اللغة الإنجليزية والقاعة الرياضية إضافة إلى معمل العلوم والابتكار.وفي ختام الجولة أكدت مدير عام تعليم جدة أنّ تدشين المدرسة يأتي امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم، لإيمانها بأنه أساس التقدّم وعنوان التطوّر مثمّنة كذلك جهود وزارة التعليم التي تقدم الدعم الكبير للموهوبين والموهوبات في شتّى المجالات.وأضافت اللهيبي أن المدرسة تعنى بتقديم الخدمات التعليمية والرعاية والدعم، للطالبات الموهوبات المجتازات لمقياس القدرات العقلية المتعددة، ضمن المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين في الصف الرابع والخامس والسادس، من خلال المدرسة التي تتوفّر بها البيئة المحفزة للإبداع وتنمية شغف الطالبات نحو العلوم والمعارف التعليمية وتأهيلهن للمنافسة عالميًا في ضوء توجهات رؤية المملكة 2030.