صور جوية للسعودية منذ عام 1950

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وتوضح الصور التغيرات التي طرأت على تلك المناطق من تطور حضري أو غطاء نباتي أو خلافه، وتكمن أهمية الصور التاريخية في أنها تحفظ تاريخ تلك المناطق وتوضح مراحل (164,484) صورة من عام 1950 إلى عام 1980، التي تم جمعها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وتم العمل على مشروع الصور الجوية التاريخية المصححة من خلال معالجة الصور وإسقاطها على نظام الإحداثيات المرجعية، وتجميع الصور الجوية (Mosaic) بحسب المنطقة وسنة الإنتاج ومقياس الرسم.
ويهدفُ المشروع إلى استخدام الصور الجوية المصححة كمرجع تاريخي يوضح التغيرات التي حدثت في المناطق الحضرية والريفية. وتُنشر بيانات هذا المشروع عبر المنصة الجيومكانية للهيئة على صيغة صور جوية مجمعة ومصححة بإحداثيات مقروءة رقمياً.
يُذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله والارتقاء به والإشراف عليه بما يُحقق الجودة وتحسين الأداء وفق المعايير الدولية.
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