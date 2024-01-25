انت الان تتابع بطولة آسيا 2023: السعودية في مواجهة تايلاند.. وعُمان أمام قيرغيزستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 يناير 2024, 9:13 مساءً

تُستأنف اليوم الخميس باقي مباريات الجولة الثالثة (الأخيرة) من بطولة كأس آسيا قطر 2023، وتُقام فيها مباراتان على النحو الآتي: السعودية - تايلاند يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب تايلاند في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المدينة التعليمية. يدخل المنتخب السعودي اللقاء وهو متصدر المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، في حين يشارك منتخب تايلاند وهو بالمركز الثاني، ويمتلك 4 نقاط. السعودية - تايلاند عُمان - قيرغيزستان يلتقى منتخبا عُمان وقيرغيزستان في توقيت مباراة السعودية مع تايلاند نفسه، وذلك على ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة. يشارك منتخب عُمان في المباراة وهو بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة، ولديه نقطة واحدة، بينما يقع منتخب قيرغيزستان بالمركز الأخير دون أي نقاط. عُمان - قيرغيزستان

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