300 ألف دخلوا الإسلام في 5 أعوام

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن مجموع الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء في عام 2019م بلغ 21.654، وعام 2020م بلغ 41.441، وعام 2021م بلغ 27.333، وعام 2022م بلغ 93.899، وعام 2023م بلغ 163.319
الداخلون في الإسلام خلال 5 أعوام
2019م
21.654
2020م
41.441
2021م
27.333
2022م
93.899
2023م
163.319
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