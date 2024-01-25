300 ألف دخلوا الإسلام في 5 أعوام

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إحصائية عن عدد الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء خلال خمسة الأعوام الماضية (2019،2020،2021،2022،2023) بلغ 347.646 مسلما جديدا عبر جمعيات الدعوة البالغ عددها 457 جمعية في مناطق المملكة، قام بدعوتهم دعاة الوزارة الأجانب البالغ عددهم 423 داعية بلغات مختلفة.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن مجموع الداخلين في الإسلام من الرجال والنساء في عام 2019م بلغ 21.654، وعام 2020م بلغ 41.441، وعام 2021م بلغ 27.333، وعام 2022م بلغ 93.899، وعام 2023م بلغ 163.319

الداخلون في الإسلام خلال 5 أعوام

2019م

21.654

2020م

41.441

2021م

27.333

2022م

93.899

2023م

163.319