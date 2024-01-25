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تمديد فترة القبول بكلية التقنية للبنات بالباحة

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الرياض - علي القحطاني - مددت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة فترة القبول للفصل التدريبي الثالث، لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم السبت 15 / 7 / 1445هـ.

وأضافت الكلية أن التقديم سيكون عبر البوابة الإلكترونية بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط التالي: هنا .

وذكرت الكلية أن الأقسام الـ 4 المتاحة تشمل قسم تقنية تصميم وتصنيع الأزياء، وتقنية التزيين والتجميل، والتقنية الإدارية، وتقنية الحاسب والمعلومات.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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