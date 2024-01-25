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شكرا لمتابعة خبر عن تمديد فترة القبول بكلية التقنية للبنات بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مددت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة فترة القبول للفصل التدريبي الثالث، لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم السبت 15 / 7 / 1445هـ.
وأضافت الكلية أن التقديم سيكون عبر البوابة الإلكترونية بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط التالي: هنا .
وذكرت الكلية أن الأقسام الـ 4 المتاحة تشمل قسم تقنية تصميم وتصنيع الأزياء، وتقنية التزيين والتجميل، والتقنية الإدارية، وتقنية الحاسب والمعلومات.