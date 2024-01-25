7 درجات فقط.. "تبوك وسكاكا" تسجلان أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 6:34 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجات حرارة مسجلة على المملكة اليوم الخميس. وأوضح المركز أن تبوك وسكاكا سجلتا 7 درجات مئوية، تلتهما عرعر 8 مئوية. وأضاف أن حائل سجلت 9 درجات، وأبها سجلت 10 مئوية، ثم الباحة ونجران 11 مئوية، وبريدة 13 درجة، ثم الرياض 14 مئوية.

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