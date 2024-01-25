أسعار الذهب قُرب أدنى مستوى في أسبوع وسط قوة الدولار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 يناير 2024, 6:52 صباحاً

حوّمت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع اليوم الخميس، وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات؛ فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2015.83 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.24 بتوقيت غرينتش؛ بينما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا يُذكر عند 2015.80 دولارًا. وتَراجع الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي استهلّ 2024 على أداء قوي وسط تعافي النشاط التجاري في يناير ومؤشرات على تباطؤ التضخم. وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ليظل قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع؛ مما يجعل الذهب المسعّر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.76 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 901.53 دولار كما زاد البلاديوم 0.1% إلى 964.07 دولارًا.

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