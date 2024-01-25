السعودية | “الوطنية للإسكان” تختتم مشاركتها في منتدى مستقبل العقار 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت الشركة الوطنية للإسكان NHC مشاركتها شريكاً إستراتيجياً في”منتدى مستقبل العقار بنسخته الثالثة 2024″، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 24 يناير في فندق الفورسيزون بالرياض، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ ، وبحضور ومشاركة واسعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وجاءت مشاركة “الوطنية للإسكان” في المنتدى عبر جناحها التفاعلي متعدد الأركان الذي استعرضت من خلاله أهم برامجها وخططها المستقبلية في قطاع العقار، ورؤيتها الإستراتيجية ودورها المهم في إثراء السوق العقارية، وذلك كونها الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية التي تتسم بمقومات جودة الحياة.

ودشّنت “الوطنية للإسكان” خلال مشاركتها في اليوم الأول من المنتدى “برنامج ركائز” الذي يهدف إلى دعم وتعزيز المحتوى المحلي في منظومة الإسكان وقطاع التطوير العقاري من خلال عدة مبادرات تهدف للمحافظة على المال المنفق داخل المملكة وبناء اقتصاد وطني مستدام، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانات المحلية لتعظيم القوة الشرائية الوطنية، وذلك بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء، والمسؤولين.

وعلى هامش تدشين برنامج ركائز وقعت الشركة 6 اتفاقيات مع عددٍ من الجهات من القطاع الحكومي والخاص، حيث وقعت اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف التعاون على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مسار خاص بالبناء والتشييد، ومذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف التعاون على برنامج توطين لتحقيق إحدى مستهدفات برنامج ركائز في تعزيز الكوادر الوطنية، وصندوق التنمية العقاري لتمويل المطورين، لتقديم التسهيلات التمويلية للمطورين العقاريين، ومصنع الفنار الذي سيركز على تدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة، بالإضافة إلى توقيع مذكرتي تعاون مع منصة تعميد للتمويل ومجموعة عصام خيري قباني للتعاون على تقديم الحلول التمويلية لشراء مواد البناء وتوفيرها.

وجرى خلال المنتدى مشاركة عددٍ من قادة الوطنية للإسكان في مجموعة من الجلسات الحوارية المنعقدة؛ سلطوا الضوء فيها على القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط والحلول المبتكرة في قطاع العقار والفرص والتحديات التي تواجه القطاع، وماهي المدن موثوقة المستقبل والتحولات العمرانية والفرص المتنوعة في القطاع العقاري التي تخدم متطلبات الأسرة السعودية، بالإضافة إلى الحلول التقنية التي تسهّل رحلة تملك المواطنين.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان؛ محمد بن صالح البطي، خلال جلسته الحوارية عن فتح المجال أمام جميع شرائح المجتمع لحجز وشراء الوحدات السكنية في مشاريع الشركة الواقعة في الضواحي والمجتمعات العمرانية دون اشتراط الدعم السكني، مبيناً أن الشركة تستهدف ضخ 600 ألف وحدة سكنية بضواحٍ ومجتمعات عُمرانية تتسع لأكثر من مليوني نسمة بحلول 2030

كما شارك الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان في مبادرة التطوع الاحترافي، الذي قدّم من خلالها استشارات فردية لعددٍ من روّاد الأعمال في مجال التطوير العقاري.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان ستطرح خلال العام الحالي 2024 أكثر من 88 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وستعمل على ضخ العديد من المشاريع الاستثمارية بقيمة تتجاوز 6 مليارات ريال، تشتمل على أبراج مكتبية وفندقية ومراكز تجارية، وترفيهية، وصحية، وتعليمية.