ولعت شباب السعودية .. ميريام فارس تتحدى سما المصري وفيفي عبده في وصلة رقص بملابس عارية في السعودية

صحيفة الخليج 365: ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة ميريام فارس تريند السوشيال ميديا بسبب فستانها في حفل توزيع جوائز joy awords

وارتدت ميريام فارس فستانا طويلا، بصيحة الكب، مع فتحة ساق عالية جريئة، باللون البنفسجي الغامق بقماش القطيفة، واختارت رفع جزء من شعرها الكيرلي وترك الباقي منسدلا على الظهر، مع اعتمادها مكياج صارخ.

وانتشرت فستان ميريام فارس علي السوشيال ميديا لانه يعتبر من اجرأ الفساتين بالحفل وانهالت التعليقات علي الفستان وكان أبرزها كأنه كاش مايوة.

وكانت قد تسببت إطلالة النجمة ميريام فارس خلال حفلتها في المملكة العربية العربية ضمن فاعليات موسم الجيمرز، في حالة من الجدل الواسع عبر صفحات السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، بسبب ظهورها بملابس شبه عارية على المسرح، مما انتقادها الكثير من الجمهور بسبب أن ملابسها لا تتماشى مع تواجدها في الرياض، وخلال موقع عرب فايف سنتعرف على كل ما هو جديد.

هجوم شديد على ميريام فارس

تعرضت الفنانة ميريام فارس إلى حالة من الهجوم الشديد من قبل الجمهور في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث أنها اختارت مريحة عبارة عن جمبسوت أسود ضيق يكشف عن مفاتنها وقدمت مع الفرقة الراقصة استعراضاً ضخماً برقصات متنوعة على المسرح، حيث غنت ورقصت وعزفت على الطبل وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تفاعل الكثير من الجمهور مع أغانيها على المسرح ونالت حفلتها إعجاب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، في مقابل إنهم اتعرضوا فقط على ملابسها التي وصفوها بأنها شبه عارية، وهذا لا يتماشي مع حفلات الرياض.