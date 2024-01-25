مراكز لاختبار سائقي النقل البري

تعتزم الهيئة العامة للنقل وضع شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار للسائقين ومدراء التشغيل في أنشطة النقل البري، على أن يكون حصول المنشأة على الاعتماد من خلال طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة وسجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (التدريب) ساري المفعول وترخيصا لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى ضمان مالي باسم الهيئة بـ 100.000 ريال، مشددة على المنشأة أن تستوفي جميع شروط ومتطلبات الاعتماد خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغيًا.

أنظمة إلكترونية

أكدت الهيئة على ضرورة توفير مركز مناسب في المدينة محل الاعتماد وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة والارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وسداد الغرامات والمقابل المالي (إن وجدت)، ويصدر الاعتماد من الهيئة أو من تخوله باسم المنشأة لمدة سنة واحدة.​

رفع مهارات

جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، والذي تسعى من خلاله للتأهيل المهني لسائقي (الشاحنات، الحافلات، الأجرة) ومدراء التشغيل في أنشطة النقل البري إلى رفع مهارات وكفاءة العاملين في قطاع النقل البري، بما يتوافق مع احتياجات المهنة ومعايير السلامة والأمان وأفضل الممارسات المحلية والعالمية وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ويراعى في ذلك الجوانب الفنية والبيئية وضمان النقل الآمن والمتكامل والمستدام للركاب والبضائع إلى مقاصدهم النهائية بأقل التكاليف وفي الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة والسلامة، وفقًا لـ: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة.

متطلبات التدريب

- تقديم البرامج التدريبية بكفاءة وجودة عالية.

- توفير مدربين ذوي مؤهلات علمية أو خبرة عملية مناسبة لتقديم البرامج التدريبية.

- حقائب تدريبية معتمدة من الهيئة والمدة الزمنية لكل برنامج تدريبي.

- التدريب بعدة لغات وبحد أدنى اللغة (العربية، والإنجليزية، والأردو).

- توفير المعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب العملي بما يتوافق مع نوع البرنامج التدريبي.

- عدم منح شهادة إتمام الدورة التدريبية للمتدرب في حال تجاوز غيابه دون عذر نظامي (10%)، أو بعذر (20%).

- ألا يزيد عدد المتدربين في القاعة الدراسية الواحدة عن (20) عشرين متدربا بحد أقصى.

- وضع الخطط السنوية لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية.

- تحديد آلية للتسجيل ومتابعة التزام وحضور المتدربين.

- توفير خيار تنفيذ عمليات التدريب عن بُعد (عند الحاجة) بعد موافقة الهيئة، على أن يتم تشغيل الك​اميرات طوال فترة التدريب، ومتابعة تفاعل وحضور المتدربين.

- تقييم أداء المدربين والمتدربين وفق أساليب التقييم المعتمدة.

- قياس رضا المتدربين عن الدورات التدريبية، وأداء المدربين، ومركز التدريب ومرافقه.