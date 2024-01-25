ملاحقة صيدليات تجاهلت نقص المخزون

1.7 مليون غرامات
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن 12 منشأة صيدلية مخالفة وذلك لعدم التزامها بالإبلاغ في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، كما تم رصد 22 منشأة صيدلية مخالفة وذلك لعدم تبليغها المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و 7 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق وتم فرض العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت 1.7 مليون ريال حيال المنشآت المخالفة.
مخزون 6 أشهر
يلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو إلغاء الترخيص.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999 أو من خلال تطبيق «طمني».
41 منشأة مخالفة
7 منشـآت لم توفر المستحضرات الصيدلانية للسوق المحلي
12 منشـأة لم تبلـغ عـن توقـع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات
22 منشـأة لـم تلتـــــزم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء
1.7 مليون ريال قيمة الغرامات
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