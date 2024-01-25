شكرا لمتابعة خبر عن بدر رجب يزين السماء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُرصد بسماء الوطن العربي, اليوم, القمر البدر وسيكون مشاهداً طوال الليل وهو أفضل توقيت خلال الشهر لرصد وتصوير الفوهات القمرية المشعة خلافاً لبقية التضاريس.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو، حيث يسلك المسار المرتفع في السماء وهو نفس المكان حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر.

وأشار إلى أنه سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري فبعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، كذلك من الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي أثناء شروقه بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

ولفت إلى أنه بشكل عام يمكن القول أن القمر بدرٌ طوال الليل، ولكن علمياً نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعة 08:54 مساءً بتوقيت مكة المكرمة, ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، ويتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي عالياً في كبد السماء, وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الجمعة.

وعدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة، هذا التوقيت من الشهر مثالياً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس.