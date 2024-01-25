شكرا لقرائتكم خبر عن من الخميس للإثنين.. "الأزمات والكوارث" تحذر من السيول وتجمعات المياه بمكة والان نبدء بالتفاصيل

مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ#إمارة_مكة

يهيب بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية من (الخميس) حتى (الإثنين) المقبل pic.twitter.com/OcxR6JVHzF— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ #إمارة_مكة

يهيب بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية من (الخميس) حتى (الإثنين) المقبل pic.twitter.com/OcxR6JVHzF — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 25, 2024

الدمام - شريف احمد - نبه مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، عبر منصة "إكس"، سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.وذلك نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية من اليوم الخميس، وحتى الإثنين المقبل.