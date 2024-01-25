السعودية | المملكة و إسبانيا تعقدان اجتماعًا لتعزيز الشراكة السياحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

شارك وفد وزارة السياحة اجتماع لجنة تفعيل الشراكة السعودية الإسبانية في مجال السياحة في العاصمة الإسبانية مدريد، برئاسة كل من وكيل الوزارة للشؤون الدولية سلطان المسلّم ومعالي وزيرة دولة إسبانيا للسياحة روزانا موريلو ، وعددٍ من كبار المسؤولين المختصين من البلدين.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجال السياحة، من خلال مبادرات تهدف إلى تطوير وتدريب القوى العاملة في المجال السياحي و خدمات الضيافة والفندقة في أبرز المعاهد والمؤسسات المختصة في المملكة الإسبانية ، إضافة إلى استعراض أوجه دعم فرص الاستثمار السياحي بين البلدين من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات التي ستسهم في دعم القطاع الخاص .

كما تبادل الجانبان الخبرات السياحية في مجالات التحول الرقمي و أتمتة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السياح و الزوار في البلدين وتبادل المعرفة في مجال الإحصاءات السياحية.

وأعربت اللجنة عن حرصها على تعزيز التعاون السياحي ، وبذل الجهود لرفع تصنيف المملكة كوجهة سياحية دون قيود السفر، من خلال الترويج للوجهات السياحية والفعاليات التي تقام بالمملكة والتي تستهدف السائح الإسباني على وجه الخصوص.