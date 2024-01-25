شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. إغلاق 78 منشأة غذائية مخالفة وإزالة 121 مبسطًا مخالفًا والان نبدء بالتفاصيل

الجولات الرقابية في الرياض

لرياضٍ مزدهرة تنعم ببيئة صحية مستدامة..

نواصل جولاتنا الميدانية لمتابعة أعمال الأنسنة، الإصحاح البيئي، الوقاية الصحية؛ لرفع معدلات الامتثال، الارتقاء بالخدمات المقدمة للسكانpic.twitter.com/YECygpO4Ob— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) لرياضٍ مزدهرة تنعم ببيئة صحية مستدامة..



نواصل جولاتنا الميدانية لمتابعة أعمال الأنسنة، الإصحاح البيئي، الوقاية الصحية؛ لرفع معدلات الامتثال، الارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان✨ pic.twitter.com/YECygpO4Ob — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) January 25, 2024

210 فعالية وأعمال تطوعية

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة الرياض عن إغلاق 78 منشأة غذائية مخالفة، وإزالة 121 مبسطًا مخالفًا.وأشارت إلى استجابتها لـ4,351 بلاغًا، ضمن جهودها ودورها الحيوي في رفع معدلات الامتثال، الحفاظ على الصحة العامة.وذكرت أن أعمالها في الوقاية الصحية شملت تنفيذ 1,790 جولة مكافحة حشرية، وقياس الكثافة الحشرية والاستقصاء في 1,220 موقعاً.هذا إضافة إلى معالجة 594 مستنقعاً للمياه، اختبار 540 عينة غذائية، وإصدار 4,997 شهادة صحية.وضمن أعمال الأنسنة، بيّنت أمانة الرياض أنها أجرت صيانة دورية لـ 805 متنزهات وحدائق وملاعب، وزراعة 7,938 شجرة وشتلة لزيادة معدل المسطحات الخضراء والغطاء النباتي في المدينة.كما نظمت 210 فعالية وأعمال تطوعية في الحدائق العامة، بما يسهم في رفع الوعي البيئي، وتعزيز الترابط بين السكان.وتأتي أعمال الأمانة الرقابية والميدانية تأتي في إطار جهودها لتعزيز الصحة الوقائية، الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، رفع مستوى الامتثال، تحقيقًا للتنمية الحضرية المستدامة.وكانت نفذت أمانة منطقة الرياض 10,232 جولة رقابية على المنشآت خلال أسبوع.