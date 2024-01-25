شكرا لمتابعة خبر عن حفل عشاء الدرعية إي بري 2024 يجمع 1.8 مليون دولار لصالح 3 مؤسسات خيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - للعام الثالث على التوالي، أقامت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، ووزارة الرياضة، وشركة (CBX) – المروج الرسمي لسباق الدرعية إي بري، حفل العشاء السنوي الذي جمع الليلة الماضية أكثر من 1.8 مليون دولار لصالح ثلاث مؤسسات خيرية هي: جمعية أسر التوحد، ومؤسسة الأميرة شارلين أميرة موناكو، ومؤسسة نيلسون مانديلا.

أقيم هذا الحدث في قصر الثقافة، وحضرته نخبة من الشخصيات المرموقة في عالم الرياضة ومنهم سائقو الفورمولا إي، بالإضافة إلى أعضاء مجتمع الأعمال ورياضة السيارات في المملكة العربية السعودية. ويمثل هذا الحدث بداية أسبوع السباق، حيث تستعد المملكة لاستضافة السباقات الليلية الوحيدة في تقويم بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي في الدرعية – أحد المواقع المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي – يوم غد الجمعة 26 يناير والسبت 27 يناير.

حيث تم جمع أكثر من 1.8 مليون دولار من خلال المزاد الذي قدمه جوني جولد، والذي ضم مجموعة متنوعة من القطع المذهلة – بما في ذلك قطع فنية فريدة من نوعها، وقلادة من لآلئ “كوبا كابانا” من علامة “ديور” ارتدتها الأميرة “شارلين” أميرة موناكو، وقميص نادي النصر لكرة القدم يحمل توقيع النجم “كريستيانو رونالدو”، وحذاء حصري من بوما يحمل توقيع “يوسين بولت”، وحتى فرصة قيادة سيارة الجيل الثالث للفورمولا إي في حلبة الدرعية. أما أبرز المعروضات خلال الأمسية فقد كانت لوحة للممثل الحائز على جائزة الأوسكار “أدريان برودي” بعنوان “القلب الكبير” والتي تلقت الكثير من العروض وبيعت في النهاية بقيمة 275 ألف دولار. وقد حضر أدريان الحفل وأتيحت له الفرصة ليشرح الرؤية التي استلهم منها لوحته.

في هذا السياق قال صاحب السمو الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد: ” نقدر الدعم الذي يقدم للأطفال واليافعين الذين نرعاهم، فهذا التعاون مع الفورمولا إي لا يقتصر على ترسيخ هدفنا فحسب، بل إنه يسهم كذلك في تسليط الضوء على التوحد. إنه لشرف للجميع أن يشاركوا في حدث يوحد مجتمعنا معاً.”

ومن جانبه قال كارلو بوتاجي، مؤسس شركة CBX: “يذهلني دوماً كرم أولئك الذين لم يكتفوا بالمزايدة على القطع المعروضة فحسب، بل تبرعوا بها أيضاً. إن جمع أكثر من 1.8 مليون دولار أمر مدهش وسيسهم في قطع شوط كبير لدعم العمل الذي تقوم به جمعياتنا الخيرية الثلاث: جمعية أسر التوحد، ومؤسسة الأميرة تشارلين أميرة موناكو، ومؤسسة نيلسون مانديلا. ولا شك في إن حفل العشاء هذا يمثل بداية رائعة لنهاية أسبوع شيقة من منافسات سيارات السباق الكهربائية.

وأضاف أليخاندرو أجاج، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الفورمولا إي: “يسعدنا أن نقيم منافسة في المملكة للمرة الخامسة فيما نحتفل بالمواسم العشرة لرياضة السيارات الكهربائية، فهذا أحد أشهر سباقات الموسم، حيث يقام ليلاً بين أسوار مدينة الدرعية القديمة. ومن خلال جمع الأموال لدعم القضايا الإنسانية الهامة فإننا نؤكد من جديد على الهدف الثنائي للفورمولا إي – والمتمثل في المنافسة وتقديم الخدمات للمجتمعات والجمعيات الخيرية حيث تقام المسابقات، وقد تشرفنا بالسخاء الكبير الذي شهدناه ممن حضروا حفل العشاء للعام 2024 ونشكرهم على مساهماتهم الجمة.”

من الجدير بالذكر أن الشراكة قائمة بين جمعية أسر التوحد وبطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي منذ الموسم السادس، حيث كانت الجمعية وما زالت تطمح إلى تحسين خدمات التوحد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لتصبح نموذجاً عالمياً لأفضل الممارسات. تهتم المنظمة بـ 5000 أسرة لمصابين باضطراب طيف التوحد ممن لديهم أطفال من جميع الأعمار في جميع أنحاء المملكة، وتهدف إلى تحسين خدمات التوحد من خلال إطلاق مشاريع مستدامة وعالية الجودة للمساعدة.

أما مؤسسة الأميرة شارلين أميرة موناكو فقد أطلقت عام 2012 بهدف إنقاذ الأرواح من خلال وضع حد للغرق. وتقوم للمؤسسة بإطلاق وإدارة مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى تعليم السباحة، وزيادة الوعي بمخاطر الماء وتعليم الأطفال التدابير الوقائية لتقليل الحوادث المرتبطة بالماء.

وتعد مؤسسة نيلسون مانديلا ثالث المؤسسات المستفيدة من هذه الأمسية، وتتمثل مهمتها في المساهمة في صنع مجتمع عادل عبر نقل إرث الزعيم نيلسون مانديلا، وإتاحة حصول الجمهور على المعلومات الوافية عن حياته والزمن الذي عاشه، وعقد الحوار الفعال حول القضايا الاجتماعية الهامة.