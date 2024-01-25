شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المخالفين.. إحباط تهريب مواد مخدرة في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

القبض على شخص بالمذنب



إحباط تهريب وترويج القات في عسير



الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 280 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.ألقت دوريات الأمن في منطقة القصيم على مواطن بمحافظة المذنب لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل مركبته.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يحبط تهريب (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب وترويج أكثر من 172 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في منطقة عسير، والقبض على مهربيها ومروجيها، وهم مقيمان ومواطن.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليمهم إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.