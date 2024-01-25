صور.. إطلاق قطار حلم الصحراء الفاخر في المملكة

وقعت الخطوط الحديدية السعودية “سار” ومجموعة “أرسينالي” الإيطالية، اتفاقية لإطلاق خدمة قطار “حلم الصحراء” في المملكة، والذي يعد أول قطار فاخر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتكون قطار “حلم الصحراء” من 40 كابينة فاخرة، وينطلق مسار أولى الرحلات من محطة قطار الشمال بالعاصمة الرياض مروراً بحائل وانتهاءً بمحطة قطارات الركاب بالقريات. ومن المقرر أن يفتح باب الحجز في نهاية العام الميلادي الحالي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في الربع الرابع من العام القادم.

وأوضح وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن إطلاق هذه الخدمات الفاخرة في القطارات داخل المملكة، سيضيف خدمات نوعية وخيارات إضافية في أنماط التنقل بالمملكة. وأكد الرئيس التنفيذي لـ”سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، على أن قطار “حلم الصحراء” سيمثل إضافة كبيرة لخدمات الشركة، كونها تضيف خياراً سياحياً وترفيهياً هاماً لقائمة خدماتها المقدمة لعملائها، وإتاحة الفرصة لزوار المملكة وساكنيها اكتشاف المزيد من مناطق المملكة في إطار متكامل من خدمات النقل الفاخرة والمرفهة.